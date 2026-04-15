Обсуждено расширение сотрудничества в энергосекторе между Азербайджаном и ВБ

15 апреля первый заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов встретился с миссией Всемирного банка по энергетическому сектору, в состав которой вошли ведущие специалисты в области энергетики, а также нынешний руководитель рабочей группы Роджер Кома Кунил и новый руководитель рабочей группы Самех Мобарек.

Согласно информации, на встрече обсуждалась поддержка Всемирного банка Азербайджану в реализации проекта "Интеграция возобновляемых источников энергии в энергосеть (AZURE)", а также результаты, достигнутые в рамках технической помощи, оказываемой в рамках партнерства между правительством Азербайджана и Всемирным банком.

А. Керимов отметил, что успешное сотрудничество Азербайджана и Всемирного банка, продолжающееся более 30 лет, сделало Банк одним из главных партнеров нашей страны в области развития. Он отметил, что проект AZURE, имеющий стратегическое значение в рамках этого сотрудничества, внес значительный вклад в укрепление передающей сети, обеспечив интеграцию солнечных и ветровых электростанций мощностью 1 ГВт, построенных компанией "Masdar", в национальную энергетическую систему.

Затронув вопрос финансирования проекта систем хранения энергии на основе аккумуляторных батарей (BESS) в рамках проекта "AZURE", первый замминистра финансов отметил, что эта инициатива имеет особое значение с точки зрения повышения гибкости энергосистемы, более масштабной интеграции возобновляемых источников энергии и укрепления общей устойчивости энергосистемы.

В свою очередь, представители Всемирного банка выразили удовлетворение сотрудничеством с нашей страной в энергетическом секторе и отметили, что техническая поддержка в областях модернизации электросетей, тарифной реформы и развития морской ветроэнергетики будет продолжена.

Одновременно была подчеркнута важность преобразования результатов технической помощи в более устойчивые и эффективные инвестиционные проекты, а также укрепления координации между соответствующими ведомствами.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по определению приоритетных направлений инвестиций на следующем этапе, развитию проектов в области возобновляемой энергетики и дальнейшему расширению сотрудничества с Банком.