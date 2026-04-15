История с кражей и погоней в Польше

Любопытная история с погоней произошла в польской Нижней Силезии.

Как передает Day.Az, видео с инцидентом быстро распространилось в сети.

Полицейские, обеспечивавшие безопасность велогонки "Слензянский монах", заметили молодого мужчину на профессиональном велосипеде. Они сразу узнали его - 20-летний парень был знаком им по предыдущим кражам, и они решили проверить его документы. Однако вместо того, чтобы остановиться, он начал ускоряться и выехал прямо на гоночную трассу, вступив в пелотон и быстро догнав лидеров. В итоге он оказался среди ведущих гонщиков.

Тем не менее, избежать задержания не удалось. Вора, который украл профессиональный велосипед, задержали, и теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы за кражу.