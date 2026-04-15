Выпадет ли вновь град в Баку?

Накануне в Баку выпал град. В некоторых районах столицы были зафиксированы сильные осадки.

Является ли наблюдавшийся град характерным для текущего периода?

Как передает Day.Az, директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова, отвечая на запрос Trend, отметила, что на Абшеронском полуострове град наблюдается редко и, как правило, носит кратковременный характер.

По ее словам, в Азербайджане град чаще характерен для горных и предгорных районов:

"Град - это кратковременное и локальное атмосферное явление, которое может формироваться внезапно. На территории страны такие явления в основном наблюдаются в теплое время года, особенно весной, и в некоторые годы фиксируются также в мае-июне".

Мамедова также сообщила о погоде на ближайшие дни:

"16-17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

В регионах также прогнозируется стабилизация погодных условий и преимущественно сухая погода в течение дня. Однако 16 апреля днем в отдельных местах возможны кратковременные небольшие осадки, грозы, град, а в горных районах - снег. Местами временами ожидается туман".

