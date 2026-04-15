На рынках 300 граммов алычи продаются по этой ЦЕНЕ
С приходом весны на рынке вырос интерес к сезонным фруктам. Хотя они еще не полностью созрели, алыча и недозрелые абрикосы уже привлекают внимание на прилавках.
А как меняются цены?
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, недозрелые абрикосы входят в число наиболее востребованных фруктов. Так, 300 граммов этого продукта стоят 7 манатов, что считается дешевле алычи. Алыча, привезенная из Гёйчая, стоит 10 манатов за 300 граммов. В зависимости от сорта она предлагается по разным ценам.
По словам продавцов, помимо алычи и недозрелых абрикосов, сохраняется высокий спрос и на арбузы и клубнику:
"Клубника привозится из Шамкира, Джалилабада и Лянкарани. Цена начинается от 5 манатов за килограмм. Арбузы поступают из Ирана, их стоимость также составляет 5 манатов за килограмм".
Отметим, что с началом полноценного сезона и поступлением на рынок местной продукции фрукты будут предлагаться по более доступным ценам.
