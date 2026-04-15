https://news.day.az/economy/1827954.html

Bitcoin и Ethereum подорожали

Bitcoin и Ethereum в последней торговой сессии подорожали на 5-7%. Как передает Day.Az со ссылкой на на данные платформы Binance, цена Bitcoin превысила 75 тысяч долларов, а Ethereum поднялся до уровня 2361 доллар. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 2,55 триллиона долларов.