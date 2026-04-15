Если бы не Азербайджан, кризис вокруг Ормузского пролива ударил бы по Армении

Если бы не произошло историческое открытие железнодорожного сообщения Азербайджана с Арменией, то кризис вокруг Ормузского пролива оказал бы гораздо более серьёзное влияние на граждан и экономику Армении с точки зрения цен на топливо, инфляции и поставок.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.

Он отметил, что открытие железнодорожного сообщения через территорию Азербайджана, а также развитие торговых связей, которые стали возможны благодаря установившемуся миру, положительно сказались на благосостоянии страны.

В то же время Пашинян подчеркнул, что, несмотря на сложную международную обстановку, правительства США, Армении и Азербайджана считают приоритетом восстановление региональных коммуникаций и реализацию проекта TRIPP.