Стали известны модели подорожавших смартфонов Samsung
Корпорация Samsung официально подняла цены на избранные модели смартфонов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание The Verge.
Компания изменила цены на уже вышедшие устройства в сторону их увеличения. Складной аппарат Galaxy Z Flip 7 с накопителем 512 гигабайт стал стоить в США 1300 вместо 1220 долларов. Недорогой аппарат Galaxy S25 FE с 256 гигабайтами памяти подорожал с 710 до 750 долларов. Наконец, сверхтонкий Galaxy S25 Edge в версии 512 гигабайт теперь стоит 1300 долларов. На старте продаж год назад аппарат оценивали в 1220 долларов.
Кроме того, Samsung обновила цены на планшеты. Причем если смартфоны подорожали выборочно, то стоимость абсолютно всех планшетных компьютеров изменилась. Так, Galaxy Tab S11 подорожал с 800 до 900 долларов. Компромиссный Galaxy Tab A11 Plus, который оценивали в 250 долларов, теперь будет стоить 300 долларов.
"Эти изменения происходят на фоне глобального дефицита памяти, который приводит к росту цен на оперативную память и флеш-память NAND", - заметили журналисты. Авторы подытожили, что за больший объем памяти смартфонов пользователям теперь придется платить больше.
