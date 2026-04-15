Стали известны модели подорожавших смартфонов Samsung

Корпорация Samsung официально подняла цены на избранные модели смартфонов.

Компания изменила цены на уже вышедшие устройства в сторону их увеличения. Складной аппарат Galaxy Z Flip 7 с накопителем 512 гигабайт стал стоить в США 1300 вместо 1220 долларов. Недорогой аппарат Galaxy S25 FE с 256 гигабайтами памяти подорожал с 710 до 750 долларов. Наконец, сверхтонкий Galaxy S25 Edge в версии 512 гигабайт теперь стоит 1300 долларов. На старте продаж год назад аппарат оценивали в 1220 долларов.

Кроме того, Samsung обновила цены на планшеты. Причем если смартфоны подорожали выборочно, то стоимость абсолютно всех планшетных компьютеров изменилась. Так, Galaxy Tab S11 подорожал с 800 до 900 долларов. Компромиссный Galaxy Tab A11 Plus, который оценивали в 250 долларов, теперь будет стоить 300 долларов.

"Эти изменения происходят на фоне глобального дефицита памяти, который приводит к росту цен на оперативную память и флеш-память NAND", - заметили журналисты. Авторы подытожили, что за больший объем памяти смартфонов пользователям теперь придется платить больше.