США заявили о полной блокаде Ормузского пролива

США в полной мере ввели блокаду иранских портов, международная морская торговля, которая обеспечивает около 90% экономики Исламской Республики, "полностью" перекрыта.

Как передает Day.Az, об этом заявило центральное командование США (CENTCOM).

"Блокада иранских портов полностью выполнена. <...> Американские войска полностью остановили морскую торговлю с Ираном и из Ирана", - заявил командующий CENTCOM Брэд Купер.

В течение первых 24 часов ни одному судну не удалось прорвать американскую блокаду, сообщило командование. Там отметили, что шести торговым судам было приказано вернуться в иранский порт в Оманском заливе.

CNBC со ссылкой на данные морской разведывательной компании Windward, в свою очередь, отмечает, что по меньшей мере два судна пересекли Ормузский пролив в первый день действия американской блокады. Одно из них - танкер Rich Starry, принадлежащий китайской компании и находящийся под санкциями США, отметили аналитики. По данным сервиса MarineTraffic, сейчас он находится к востоку от оманского города Эль-Хасаб.