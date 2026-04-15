США заявили о возможности масштабного соглашения с Ираном

США предлагают Ирану крупную сделку, которая фактически нормализует двусторонние экономические отношения.

Как передает Day.Az, об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, президент Дональд Трамп не заинтересован в ограниченных договорённостях и нацелен на заключение крупной сделки.

Вэнс отметил, что предложение, сделанное Ирану, является достаточно простым, однако, по его мнению, ранее ни один американский лидер не имел возможности реализовать подобный шаг.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по вопросу ядерной программы 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, а Иран в тот же день начал наносить удары ракетами и БПЛА по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. Переговоры между США и Ираном, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде, не принесли результата.