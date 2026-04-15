Таксист как дипломат: в Ереване бытовая ссора дошла до Генпрокуратуры

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о скандале в ереванском такси.

Day.Az представляет публикацию:

В Ереване разразился очередной "скандал века": таксист эконом-класса неосторожно обронил пару фраз в беседе с пассажирками из "а̶р̶ц̶а̶х̶а̶ ". Те, не тратя времени на ответное словцо, мгновенно перенесли дискуссию из потрепанного салона автомобиля прямиком под окна Генеральной прокуратуры.

И вот уже обычная дорожная перепалка за считанные минуты превращается в "дело государственной важности". Судя по накалу страстей, статус водителя такси в Армении уже официально приравняли к рангу Чрезвычайного и Полномочного Посла: различные измышления человека, чей кругозор ограничивается навигатором и ценой на газ, требуют немедленного вмешательства высшего надзорного органа страны.

Удивительный талант - превращать банальную бытовую ссору в акт национального унижения. Похоже, настало время официально выдавать ереванским извозчикам дипломатические паспорта. Иначе как-то несолидно: человек формирует повестку дня и определяет векторы внешней политики где-то между красным сигналом светофора и командой "поверните направо", а у него до сих пор нет ни дипломатической неприкосновенности, ни спецсигнала.