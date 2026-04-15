В этой сфере средняя зарплата составляет почти 2000 манатов

В январе-феврале текущего года в Азербайджане средняя месячная номинальная заработная плата в сфере информации и связи составила 1 915,5 маната.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Государственном комитете по статистике.

Данный показатель в государственном секторе составил 1 807,8 маната, а в частном секторе - 1 982,3 маната.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года средняя месячная номинальная заработная плата в секторе увеличилась на 1%, в том числе в государственном секторе - на 15,3%, тогда как в частном секторе снизилась на 7,5%.

По состоянию на 1 марта 2026 года численность наемных работников в секторе составила 33,5 тыс. человек, что на 0,6% меньше по сравнению с показателем годом ранее.