Человекоподобный робот стал звездой соцсетей

Человекоподобный робот прогнал диких кабанов с улиц Варшавы.

Как передает Day.Az, видео робота по имени Эдвард Варчоки быстро набирают популярность в соцсетях.

Как сообщает телеканал TVP со ссылкой на конструктора робота, Эдвард прогуливается по улицам Варшавы, общается с прохожими и даже посещает польский парламент.