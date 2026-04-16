Подписана Дорожная карта по внедрению электронной транспортной накладной в Азербайджане и России

В рамках проходящего в городе Зангилан 24-го заседания Межправительственной государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией подписана Дорожная карта по созданию условий для внедрения электронной международной товарно-транспортной накладной (e-CMR) в Азербайджанской Республике и Российской Федерации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали заместители премьер-министров двух стран - Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук.

Документ предусматривает расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, поощрение взаимных инвестиций, а также реализацию совместных проектов в различных сферах.

В завершение был подписан Протокол по итогам 24-го заседания Межправительственной государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.