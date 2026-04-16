Япония ужесточает нормы провоза и использования пауэрбанков в самолетах

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии объявило о введении ограничений на использование портативных аккумуляторов на борту самолетов с 24 апреля для снижения рисков задымления и возгорания литий-ионных батарей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно новым правилам, пассажирам будет запрещено использовать пауэрбанки для зарядки устройств во время полета, а также подключать их к бортовой сети. Ограничения распространяются на все типы портативных аккумуляторов, включая дополнительные батареи для фото- и видеотехники.

Также японский регулятор планирует скорректировать нормы провоза таких устройств в ручной клади. В частности, сохраняется лимит в не более двух аккумуляторов на пассажира, однако теперь он будет распространяться на устройства емкостью до 160 Вт*ч. Батареи емкостью до 100 Вт*ч разрешено провозить без количественных ограничений, тогда как более емкие устройства будут учитываться в общей квоте вместе с пауэрбанками.

Контроль за соблюдением новых требований будет ужесточен. В случае нарушения пассажирам сначала будет вынесено предупреждение, однако при повторных или серьезных нарушениях возможны штрафы. По данным The Japan Times, их размер может достигать 1 млн иен.