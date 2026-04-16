Израиль пригрозил уничтожить целый город в Ливане

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах уничтожить город Бинт-Джбейль на юге Ливана, назвав его крупным оплотом движения "Хезболлы".

Как передает Day.Az, об этом он заявил в видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства.

"Именно здесь 26 лет назад [экс-лидер шиитского движения] Хасан Насрулла сказал: "Израильтяне - это паутина". Мы вот-вот возьмем Бинт-Джбейля, мы фактически уничтожим этот крупный оплот "Хезболлах"", - сказал он. Нетаньяху добавил, что дал поручение армии "продолжать расширение зоны безопасности" на юге Ливана.

Вместе с тем он указал, что в настоящее время Израиль ведет переговоры с Ливаном. "Этих переговоров не было более 40 лет", - уточнил он.