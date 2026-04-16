США отклонили предложение России принять обогащённый уран из Ирана.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете India Today.

По его словам, Россия готова принять обогащённый уран из Ирана, однако США выступают против этого варианта.

Песков также отметил, что ситуация на Бушерской АЭС после атак является потенциально очень опасной.

"Однако никаких негативных последствий нет, и Россия надеется, что подобные атаки больше не повторятся", - сказал Песков.

Он добавил, что Иран должен иметь безусловное право на мирную ядерную энергию.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия и Китай предупредили о негативных последствиях силового решения и о том, что конфликт может оказать отрицательное влияние на глобальную безопасность.

Песков отметил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке и возможный дефицит нефти на мировом рынке будут ощущаться во всём мире в течение длительного времени.

"Россия готова увеличить поставки энергоресурсов за рубеж", - добавил Песков.