В Турции ввели запрет на освещение вооруженного нападения в школе в Кахраманмараше.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, решение об этом принял Высший совет радио и телевидения Турции (RTÜK).

Отмечается, что решение принято на основании постановления 2-го уголовного суда мира провинции в рамках расследования, которое ведет прокуратура.

Ранее мы сообщали, что в Турции произошло вооруженное нападение на школу.