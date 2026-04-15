В Турции ввели запрет на освещение вооруженного нападения в школе в Кахраманмараше. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, решение об этом принял Высший совет радио и телевидения Турции (RTÜK).
Отмечается, что решение принято на основании постановления 2-го уголовного суда мира провинции в рамках расследования, которое ведет прокуратура.
Ранее мы сообщали, что в Турции произошло вооруженное нападение на школу.
