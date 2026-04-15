В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Карапетян решил отказаться от российского гражданства.

Day.Az представляет публикацию:

Самвел Карапетян - человек, чья бизнес-империя "Ташир" вросла в российскую почву настолько глубоко, что при попытке её извлечь задрожит фундамент Кремля, - внезапно обнаружил у себя острую аллергию на двуглавого орла.

Оказывается, лишний паспорт в кармане мешал ему дышать ценным воздухом истинного патриотизма.

Великое прозрение наступило внезапно. Выяснилось, что все эти десятилетия, пока он героически осваивал золотые прииски российского девелопмента, ритейла и энергетики, звон падающих в карман бюджетных миллиардов был лишь "досадным шумом" - незначительной помехой, мешавшей расслышать хрустальный зов предков, доносящийся из ереванских кофеен.

Отказ от российского гражданства в его исполнении - это не просто юридический акт, а своего рода светский постриг. Вместо власяницы - тончайшая шерсть итальянских костюмов. Вместо холодной кельи - бесконечные гектары торговых центров и элитных жилых комплексов, усеявших Москву, как прыщи на лице подростка.

Трудно представить, какую внутреннюю драму пережил этот "аскет", подписывая бумаги. Это же почти библейский сюжет: оставить всё (кроме прав собственности, госконтрактов и монополии на электросети) и уйти в закат с одним лишь армянским паспортом в "мозолистой" руке.

Да, "Сильная Армения" начинается с сильного жеста. А что может быть сильнее, чем попытка усидеть на двух стульях, делая вид, что российский стул - это не источник твоего могущества, а просто массивная, случайно прилипшая к пятой точке декорация?