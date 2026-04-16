Расширяется сотрудничество между Азербайджаном и Россией в области транспорта и логистики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук во время выступления на 24-м заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии в городе Зангилан.

Он отметил, что формируются новые международные цепочки создания добавленной стоимости, в частности в рамках Международного транспортного коридора Север-Юг.

А. Оверчук подчеркнул, что особое внимание уделяется развитию западного участка коридора и выполнению ранее достигнутых договоренностей. По его словам, проект позволяет более эффективно организовать торговые и логистические потоки в регионе.

Он также напомнил о трехсторонней встрече, состоявшейся в Баку в прошлом году, и отметил, что совместно с азербайджанской и иранской сторонами был произведен осмотр транспортно-логистической инфраструктуры на пункте пропуска Астара. Было подчеркнуто, что логистический центр, созданный в результате азербайджанских инвестиций, уже активно используется.