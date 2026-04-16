Какой будет погода в Азербайджане завтра?

17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +12°, днем +17 до +21°. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-65%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно погода без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие осадки. Местами будет наблюдаться туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +9°, днем от +17 до +22°, в горах ночью от -3° до -8° мороза, днем от +5 до +10°.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az