Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ
17 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от +9 до +12°, днем +17 до +21°. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-65%.
В районах Азербайджана также ожидается преимущественно погода без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие осадки. Местами будет наблюдаться туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит от +6 до +9°, днем от +17 до +22°, в горах ночью от -3° до -8° мороза, днем от +5 до +10°.
