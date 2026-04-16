Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta назвал лондонский "Арсенал" фаворитом Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Победа "Арсенала" в главном европейском клубном турнире оценивается с вероятностью в (38,6%), на втором месте идет мюнхенская "Бавария" (33,3%), замыкает тройку французский "ПСЖ" (19,1%). Меньше всего шансов на победу в турнире у испанского "Атлетико" (9%).

В полуфинале Лиги чемпионов "Арсенал" сыграет с "Атлетико", а "Бавария" померится силами с "ПСЖ".