Цена этого продукта выросла на 15 манатов

Война привела к росту цен на продукцию, импортируемую из Ирана. Наряду с этим на мировом рынке резко подорожали фисташки. На рынках их цена выросла на 10-15 манатов.

С чем связано повышение цен?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам продавцов, цены выросли вне зависимости от сорта. Покупатели также подтверждают подорожание:

"Раньше покупали за 22 маната, сейчас продают по 40-55 манатов".

Экономист Халид Керимли отметил, что фисташки в основном производятся в Иране, Турции и США:

"Иран и США обеспечивают около 90% мирового сбора фисташек. Именно эти две страны формируют цены на мировом рынке. В настоящее время война также влияет на стоимость продукции".

Отметим, что в популярном во всем мире дубайский шоколад используется именно фисташка.