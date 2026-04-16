https://news.day.az/economy/1828199.html
Названа стоимость экспорта продукции из Азербайджана в Армению в январе-марте
В январе-марте текущего года из Азербайджана в Армению было экспортировано продукции на 5,758 миллиона долларов.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.
Согласно информации, это составило 0,11% от общего экспорта Азербайджана.
