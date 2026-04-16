Войне время, мародерству час

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В соцсетях гуляет любопытное видео. Фрагмент небольшой, но о многом говорящий.

На видео - совещание генерала Христофора Иваняна со своими сподвижниками в дни Первой Карабахской войны. Старый негодяй, приехавший из Санкт-Петербурга в Карабах, чтобы помочь Армении в оккупации, объясняет боевикам, почему не надо мародерствовать.

Только не подумайте, что Иванян говорит о моральной стороне вопроса, о том, что грабить дома убитых или изгнанных людей, - это подло и грешно. Ничего подобного Иванян, по фамилии которого в благодарность за содействие был переименован Ходжалы, призывает не мародерствовать совсем по другой причине. Если на танках будут гуси, утки, индюки, банде будет сложно действовать, она будет застревать в населенных пунктах, объясняет Иванян. Столько всего было в "зачищенных" селах - бери не хочу. Одним словом, "талан" мешает воевать. Сначала надо закончить с войной, а уже потом спокойно грабить. Последних слов Христофор не говорил, но общий смысл сказанного был именно таким.

Иванян был прав. Мародерство - это действительно привычка армянства. Оно не раз доказывало это и двести, и сто лет назад, и за тридцать лет карабахского конфликта.

После мартовского геноцида азербайджанцев 1918 года в Баку начался голод. Азербайджанское население голодало и нищало, зато в армянских домах было все - и еда, и одежда, и горы награбленных за несколько дней резни драгоценностей. Дашнаки грабили дома убитых азербайджанцев, грабили азербайджанские лавки, грабили лежащих на улицах покойников, уносили все, что можно было унести. Все награбленное было их добычей - "таланом".

Во время нескольких депортаций азербайджанцев из Армении дома обездоленных людей подвергались разграблению. Их армянские соседи тогда неплохо поживились. То же самое происходило в зоне армянской оккупации. Не только сепаратисты, но и жители Армении специально приезжали на оккупированные территории на грузовиках, чтобы собирать "добычу" в захваченных городах и селах. Вывозили все, вплоть до ложек, вилок, старых занавесок и продавленных подушек. А в 2020 году, во время бегства из Лачина и Кяльбаджара, националисты грабили даже те дома, что были оставлены их соплеменниками...

Христофор Иванович Иванян осуждал "талан" не как преступление, а как фактор, тормозящий процесс продвижения оккупационных сил. Такова философия армянского национализма. Эта философия преступна. Она расчеловечивает, и потому Иванян и его кодла не видели никаких нравственных препятствий для грабежа. Мародерствовать можно, но в свободное от войны время.

Жаль, что Христофор Иванович не дожил до сентября 2023 года и не увидел сброшенный в грязь указатель со своей фамилией.