Когда армяне открывают глаза армянам

Автор: Лейла Таривердиева

Массовое мародерство, которое постигло во время и после Первой карабахской войны захваченные Арменией земли Азербайджана, наверное, не знает равных себе по масштабам и цинизму. К сожалению, азербайджанской стороне многие годы приходилось только констатировать, что наши города и села буквально растворяются, растаскиваемые армянами по кирпичу. Оккупанты тащили все, что было брошено бежавшими азербайджанцами. Спасаясь от резни, людям было не до нажитого, не до домашнего скарба, порой даже некогда было обуться. И все, что оставалось в осиротевших домах, уносили захватчики. Из Армении приезжали специально мародерствовать в захваченные села и грузовиками вывозили домашнюю утварь, мебель, стройматериалы.

Российская журналистка Ивлеева после геноцида в Ходжалы, была допущена армянами в город и снимала, что там происходило. В объектив ее камеры попали мужчины, которые тащат тюки с имуществом ходжалинцев. Это жители соседних армянских сел, которые ждали, когда город будет очищен от жителей, чтобы зайти и спокойно грабить. Никто им не мешает.

Вспомнилось это потому, что об армянском мародерстве на днях заговорил один из армянских пользователей соцсетей, воевавший в Первую карабахскую войну. Он вспомнил, что во время оккупации Шуши в мае 1992 года захватчики, вошедшие в город, увидели армянских мародеров, уже активно грабивших покинутые дома. Мародеры проникли в город даже раньше вооруженных банд и спокойно делали свое дело, пока шел бой.

По-видимому, на участвовавшего в оккупации Севака эта сцена произвела неизгладимое впечатление, поэтому он не может забыть ее до сих пор. Возможно, тот момент стал для него неким моментом истины, раскрошим ему всю правду о поведенческих особенностях его народа. Этот человек не живет в Армении и потому, видимо, говорит правду. Он открыто и с презрением говорит о том, что армяне после оккупации разграбили крупнейшую на Южном Кавказе ирригационную систему, разобрали железнодорожные пути, продав на металлолом. Одним словом, тащили все, что можно было утащить. Судя по всему, откровения выплескивались в ходе дискуссии касательно программы Великого возвращения, осуществляющейся Азербайджаном, и того, какими темпами отстраиваются освобожденные земли.

Впрочем, Севак не открыл Америки. Армянское мародерство это явление, которым соседям следует всерьез заняться. На глазах всего мира незаконные заселенцы, покидая Лачин и Кяльбаджар, уносили все, что плохо лежало. Сами же армяне грабили дома своих соседей. Вспомнилось нашумевшее видео, опубликованное армянским блогером Вартаном Гукасяном, на котором были запечатлены ограбленные дома проживавших в Лачине армян. Сделали это не азербайджанцы и не миротворцы, а сами же армяне.

"Когда я увидел эти кадры, то испытал шок. Дома армян в "Бердзоре" (Лачин - ред.) ограбили сами же армяне. Хотя ограбление - это мягко сказано. Это когда из домов выносят электротехнику, золото и деньги, то это называют ограбление. Но я не знаю, какое слово подыскать тому, что из домов вынесли окна, двери, кафель и унитазы. Ни в одном из языков нельзя найти определение этому. И самое главное, что это сделали не турки (азербайджанцы - ред.), а сами армяне! Как только они услышали, что "Бердзор" сдают, они ринулись опустошать дома. Им даже было невдомек, что в этих домах все еще проживают армяне", - сокрушался блогер. Тоже, видно, не ожидал подобного от своих. Потрясение вылилось в признание, прозвучавшее следующим образом: среди армян находится "множество подонков, число которых продолжает увеличиваться".

То же происходило в Кяльбаджаре перед оставлением района армянами. И армянские медиа снова были шокированы и потрясены. Казалось бы, пора было бы им к этому привыкнуть. Одна только панорама разнесенного на кирпичи Агдама должна была стать серьезным тревожным сигналом для наших соседей, говорящим, что с их ментальностью не все хорошо. Но разрушенных и разграбленных в период оккупации городов и сел никто не замечал, никто этим и не интересовался. Но во время массового мародерства в Лачине и Кяльбаджаре уже существовали соцсети, и армянские пользователи, не задумываясь, и даже с гордостью делились своими позорными деяниями.

"С большим сожалением, возмущением и удивлением фиксируем омерзительное явление в опустевшем "Карвачаре" (Кяльбаджар - ред.) - мародеры. Обращаем внимание правоохранительных органов - подобное недопустимо ни при каких обстоятельствах", - писали в ноябре 2020 года армянские СМИ.

Накануне вступления в Кяльбаджарский район Азербайджанской армии армяне, в том числе приезжавшие специально для грабежа из Армении, уносили все, вычищая опустевшие дома. Выкорчевывались и вывозились даже фонарные столбы.

Другой блогер - Роман Багдасарян шокировал земляков повторно, рассказав правду о разграблении армянами могил и культурного наследия. Багдасарян заявил в распространенном им видеоролике, что 70 процентов надгробных камней в 7 районах вокруг бывшей НКАО, отсутствуют. Мародеры делали бизнес на надгробных камнях, разрывали могилы в поисках золотых зубов...

Армянская журналистка Натали Алексанян как-то делилась воспоминаниями о детстве, пришедшемся на период первой войны. Ей самой довелось быть свидетельницей того, как после оккупации жители сел Армении на грузовиках ездили на захваченные азербайджанские земли с целью грабежа оставленных азербайджанцами сел. Она призналась, что до сих пор не понимает, почему ее соплеменники вывозили из домов азербайджанцев все, вплоть до посуды. Она также не понимает, как можно было осквернять и разрушать могилы, как можно было выкапывать трупы в поисках золота.

Если обратиться к боле ранним событиям, можно найти и там шокирующую правду. В 1988 году Армению постигло катастрофическое землетрясение. Были разрушены города, погибло огромное количество людей. И снова мародеры оказались "на месте" раньше всех, раньше, чем спасатели и военные. Не будем ничего говорить, лишь приведем цитаты из воспоминаний очевидцев, публиковавшихся в разные годы в российских СМИ:

"В домах, покинутых людьми, рыщут мародеры. При мне поймали одного, едва не затоптали насмерть. Еле военные отбили. Самое страшное, что грабят не только дома, но и мертвых".

"Никого еще толком там не было, ни спасателей, ни военных, они вошли в город только через два дня. Зато уже сновали по развалинам мародеры".

Самым тяжелым для вышеуказанного Севака было не столько мародерство армян, сколько то, что азербайджанцы даже во время 44-дневной войны вели себя совершенно иначе. Освободители не тащили из оставленных армянами домов дорогую технику, в то время как армяне, заходя в оккупированные азербайджанские села, уносили даже зубные щетки.

Обратите внимание - все, о чем тут сказано, озвучено самими армянами. Это особо ценно, потому что позволяет надеяться, что для наших соседей, при всей косности их идеологических категорий, не все потеряно.