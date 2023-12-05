Армянам надо бояться самих себя, а не соседей

Автор: Лейла Таривердиева

Армения собирается начать борьбу за имущественные права добровольно покинувших Карабах армян. Как всегда, вместо того, чтобы обратиться напрямую к Баку, армянская сторона пытается идти окольными путями, собирая по пути судебные решения и союзников, которым Баку по каким-то причинам не нравится. По соцсетям ходят страшные рассказы о якобы разграблении оставленных армянами домов, о якобы мародерстве со стороны азербайджанцев и миротворцев. Хотя на самом деле азербайджанские правоохранители и новые органы власти строго следят за тем, чтобы оставленные квартиры, магазины и прочие объекты, которые не успели ограбить перед выездом сами армянские мародеры, оставались нетронутыми. Так что армяне могут быть спокойны - все, что они перед выездом не погромили и не разграбили сами, цело и невредимо, а сказочники из соцсетей могут рассказывать какие угодно истории - на то они и сказочники.

Тема армянского мародерства - очень болезненная тема. Трудно понять Ереван, который то и дело пытается возбуждать какие-то иски и выдвигать требования. Там, видимо, не понимают, что ответный правовой удар будет непропорционально сильным. Грабившая тридцать лет земли соседа Армения имеет наглость предъявлять Баку какие-то претензии, рассчитывает его засудить, забрасывая Гаагу бесконечными жалобами. Куда продуктивнее было бы остановиться и не навлекать на свою голову крупные неприятности. Если начнется тяжба о возмещении имущественных прав азербайджанцев, изгнанных из Армении и зоны бывшей оккупации, то Армении придется очень несладко. На свет будет вывалено столько грязного белья армянства, что оно увязнет по уши, подсчитывая миллиарды долларов, которые должна будет возместить.

Моральная сторона вопроса не менее важна, чем юридическая. Армения не имеет не только юридического, но и морального права заговаривать об имущественных правах. Мародерство - это модель поведения армянской стороны, которую она уже давно и успешно отрабатывает в нашем регионе. О том, что стало с оккупированными армянами азербайджанским населенными пунктами, лишний раз напоминать не стоит. Результаты - налицо.

Недавно армянская публицистка Натали Алексанян в беседе с блогером Альбертом Исаковым поделилась воспоминаниями детства. Она была ребенком, но помнит, как ее односельчане - жители приграничного с Азербайджаном села - ездили на оккупированные территории с целью грабежа. Армяне приезжали в опустевшие азербайджанские села и на грузовиках вывозили все, что оставили изгнанные из своих домов азербайджанцы. Что особенно потрясло и запомнилось Алексанян, это то, что армяне выносили из азербайджанских домов все, вплоть до кастрюль.

Такое услышишь нечасто. Это очень редкий случай, когда армяне признаются в том, что творили их соплеменники в начале 90-х. О том же, что стало с имуществом азербайджанцев, подвергшихся чисткам и геноциду в Армении в конце 80-х, в Армении стараются вообще не вспоминать. Более того, по некоторым данным, уничтожены документы, свидетельствующие об имущественных правах бывших жителей республики азербайджанской национальности. Тысячи армян живут в домах, принадлежавших изгнанным азербайджанцам, и даже не знают об этом. Тысячи домов в приграничных районах Армении построены из привезенных с оккупированных территорий камней разобранных на стройматериалы азербайджанских домов. Во многих местах до сих пор пользуются украденной мебелью и домашней утварью.

Надо сказать, что мародерство - это явление наднациональное. Жертвами армянских мародеров были не только азербайджанцы, но и сами армяне. Те же жители приграничных сел Армении грабили дома армян в Кяльбаджаре после 44-дневной войны. За те две недели, которые были даны армянам для освобождения района, их собственные соплеменники из Армении обчищали брошенные дома. Не все незаконно проживавшие в оккупированном Кяльбаджаре армяне сожгли свои дома, покидая Азербайджан. Много чего осталось, и все это "много чего" было разграблено приезжавшими на грузовиках через границу армянами из Армении.

Об этом факте с большим возмущением рассказал в одном из последних эфиров армянский богослов Георгий Арутюнов.

Многие армяне испытывали трудности с выездом из Азербайджана, не у всех имелся собственный транспорт. Из Армении же не было никакой помощи. Власти приграничного Зангезура утверждали, что транспорта нет. Однако, как свидетельствует армянский богослов, транспорт был, только не для вывоза людей, а для вывоза награбленного. Сами армяне, жители приграничных сел приезжали на грузовиках, выгребали все, что осталось в домах выехавших армян, и увозили.

По мнению Арутюнова, налицо унижение армянина армянским государством. Богослов отметил, что когда жители Карабаха попадали в Армению, то оказывались окружены презрением, насмешками и социально-бюрократическими проблемами. И это все гораздо большая для армянского общества проблема, чем поражение в войне, считает он. "Мы декларируем одно, а в реальности показываем своими действиями совсем другое. Кого мы пытаемся обмануть? Себя, соседей или международное сообщество? Мы относимся к себе так, как не относятся друг к другу даже животные", - сказал армянский богослов, считающий гораздо более важным то, как армяне относятся друг к другу, а не то, как они видят себя в лучах какого-то былого величия.

В ноябре 2020 года о мародерстве в Кяльбаджаре перед возвращением района Азербайджану писали армянские СМИ. Один из сайтов возмущался: "С большим сожалением, возмущением и удивлением фиксируем омерзительное явление в опустевшем "Карвачаре" - мародеры. Обращаем внимание правоохранительных органов - подобное недопустимо ни при каких обстоятельствах". Другой ресурс сообщал о погромах и мародерстве в Кяльбаджаре перед освобождением района, осуществляемых "при попустительстве правоохранительных органов, на что обращают свое пристальное внимание армянские оппозиционные журналисты".

Во время 44-дневной войны в армянском сегменте соцсетей распространились новости о деятельности мародеров из Эчмиадзина в Ханкенди и Агдере. Мародеры представлялись "спасателями из Армении" и вывозили из оставленных армянами домов имущество на угнанных грузовиках. Доходило и до убийств мирных жителей, которые не хотели "делиться". Сообщалось, что в охваченном паникой Карабахе действовала не одна, а несколько банд мародеров из Армении, подчинявшихся высокопоставленным генералам Минобороны РА.

То же самое происходило и в Лачинском районе летом прошлого года. Когда незаконно заселившие в Лачин и Забух армяне поняли, что им придется уезжать, началась вакханалия. Одни жгли дома, другие их грабили. Много шума наделало видео, выставленное одной из жительниц Лачина. Она еще не успела покинуть Азербайджан, а ее дом уже разгромили мародеры, вынеся не только вещи, но также выломав двери и оконные рамы.

То, что дома в Лачине могли быть ограблены азербайджанцами, уже тогда исключило большинство обсуждавших этот факт. Азербайджанцев поблизости не было тридцать лет, а азербайджанские военные вошли в город только после того, как его покинули незаконные заселенцы. К тому же в том, как поработали мародеры, явно виден армянский почерк - выносили все, вплоть до унитазов. Армянский блогер Вартан Гукасян после просмотра этого видео поделился горестным комментарием, в котором признал, что дома армян в Лачине грабили сами же их соплеменники.

"Когда я увидел эти кадры, то испытал шок. Дома армян в Лачине ограбили сами же армяне. Хотя ограбление - это мягко сказано. Когда из домов выносят электротехнику, золото и деньги, то это называют ограбление. Но я не знаю, какое слово подыскать тому, что из домов вынесли окна, двери, кафель и унитазы. Ни в одном из языков нельзя найти определение этому. И самое главное, что это сделали не турки, а сами армяне! Как только они услышали, что Лачин сдают, ринулись опустошать дома. Им даже было невдомек, что в этих домах все еще проживают армяне", - заявил блогер в записанном им по этому случаю видео. По его мнению, увиденное еще раз подтверждает, что среди армян находится "множество подонков, число которых продолжает увеличиваться", и "в будущем они же будут говорить о патриотизме и настоящем армянстве". "Они ограбили и снесли с лица земли Агдам и другие города. Поневоле хочется сказать - вот оно настоящее лицо армянина!!!" - с горечью признал Гукасян.

Важно подчеркнуть, что обо всем этом рассказывали сами армяне. Никто не может назвать эти нелицеприятные факты якобы выдумками азербайджанской пропаганды или обвинить активную в прошлом сторонницу "миацума" Алексанян и богослова в ангажированности. Сохраняющие представление о порядочности армяне ужасались тому, что узнавали о своем народе. Многие годы армянам хотелось думать, что разграбленные и варварски уничтоженные азербайджанские села и города - это следствие боевых действий, а не творение рук человеческих. Им не хотелось верить, что Агдам был сожжен и разграблен "наидревнейшим" и "наихристианнейшим" народом, "научившим" человечество ходить на двух ногах и есть ложкой. А тут страшная реальность показала, что нравственные тормоза отсутствуют у армянских масс не только по отношению к противнику, но часто не срабатывают, даже когда речь идет о собственном народе.

Вопиющее поведение соплеменников из Армении в Лачине и Забухе незадолго до вступления туда ВС Азербайджана потрясло тогда не только Гукасяна. Армянский журналист Наири Охикян рассказал в соцсетях о массовом грабеже в Забухе. Как известно, в период оккупации этот населенный пункт назывался армянами, пардон, "Агавно". Помнится, даже Пегов произносил это название, понижая голос и опуская глазки.

Охикян написал в отчаянии: "Вечером 5 августа мне позвонили и сообщили, что в Агавно идет ограбление. Звоню главе села, опять получаю подтверждение, что были случаи грабежа. Что ж, спешите, пока есть шанс, идите и разрушайте дома, построенные потом наших соотечественников, воруйте, что можете, рубите деревья вдоль реки Агавно. Уже группа правительственных чиновников зашла на территорию села и приступила к работе. Рубят деревья, забирают имущество людей как гиены. Я потороплю других - поторопитесь, заходите, украдите, заберите. Наслаждайтесь, дорогие люди".

Когда армяне после антитеррористических мероприятий 19 сентября двинулись из Азербайджана в Армению, они по старой традиции оставляли после себя разруху. Правда, в этот раз масштабы мародерства не были такими, как при отступлении оккупантов во время 44-дневной войны, потому что на территории армяне были не одни. Развернуться мешали российские миротворцы и азербайджанские полицейские. Тем не менее, выезжающие из Карабаха сумели все же обобрать некоторые банки и магазины. Оставшиеся в Ханкенди армяне признают, что имеющие место случаи мародерства - дело рук их соплеменников.

Мародерство армян в отношении армян достигло апогея после катастрофического землетрясения 1988 года, и об этом тоже не стоит забывать. Свидетели тех событий рассказывали, что жители соседних сел приезжали в разрушенный стихией в Ленинакан (ныне Гюмри) и, выдавая себя за родственников погибших, рыскали по руинам и вытаскивали из-под завалов вещи и ценности, проходя мимо просивших о помощи людей. Были ограблены сберкассы, магазины, а когда между бандами мародеров начался дележ награбленного, в город был переброшен рязанский десант. Иначе навести порядок было уже невозможно. Информация об этом имеется в открытом доступе в Интернете.

"Мародеры не гнушались ничем. Пока большинство людей были охвачены горем и искали родных, мародеры спешили обогатиться. Они грабили сберегательные кассы и магазины, без зазрения совести присваивали себе чужие вещи. Не гнушались ничем: снимали даже золотые украшения прямо с тел погибших. Чтобы прекратить этот произвол, на помощь пострадавшим пришли 20 тысяч военнослужащих".

"В домах, покинутых людьми, рыщут мародеры. При мне поймали одного, едва не затоптали насмерть. Еле военные отбили. Самое страшное, что грабят не только дома, но и мертвых".

Это выдержки из публикаций в российских СМИ.

Имея на своих плечах такой груз, Армения не имеет морального права обвинять кого-то в чем-то. Хотя, не исключено, что армянская сторона не считает то, что сотворено ею, преступлениями. Ведь на армянском пространстве есть такие, кто до сих пор считают, что батальон имени Баграмяна воевал на стороне Грузии против России, а не убивал грузин и не мародерствовал потом на оставленных ими землях. Возможно, и в нашем случае в представлении Еревана о происходившем и происходящем имеет место серьезный сбой. Замыкание в сети.