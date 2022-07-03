Оккупантская сущность: армянские мародеры разворовывают Лачин

Автор: Мехти Ахмедзаде

10 декабря 2020 года Лачинcкий район вернулся под контроль Азербайджана. Согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября, Армения взяла на себя обязательство освободить центр района после строительства новой дороги в обход Лачина. Армяне покинули находящиеся здесь дома, так как работы скоро будут завершены: в настоящее время идет асфальтирование дороги. Но, как всегда, начались "прелести" армянского ухода - грабежи и мародерства.

В сети распространились кадры, на которых показано, как армяне грабят опустевшие дома. Выносят здесь практически все, что попадется - электротехнику, золото, деньги, окна, двери, кафель, унитазы...

Как и в случае с возвращением Кяльбаджара армяне ринулись грабить все и вся на поводу своей оккупантской натуры. Причем сообщается, что грабежей с каждым днем становится все больше. Напомним, что в 2020 году армянские оккупанты, уходя из Кяльбаджарского района, устроили не только грабежи и мародерства, но и тактику выжженой земли.

То, что армяне не успели разрушить за годы оккупации, они постарались уничтожить за те дни, что были им даны по доброй воле Азербайджана по условиям трехстороннего соглашения от 10 ноября. В бессильной злобе покидая Кяльбаджар, они вырубали реликтовые леса, сжигали азербайджанские дома, в которых поселились, рушили все, что можно было разрушить. Уходя, агрессор оставил после себя выжженные поля и обрушенные стены. Неспособные к созиданию и понимающие, что больше никогда не ступят на эту землю, они стремились нанести максимальный ущерб и хотя бы так выместить злобу. Так они использовали те двадцать дней, что были в их распоряжении. По условиям капитуляции, армяне должны были покинуть Кяльбаджар 15 ноября, но обратились с просьбой предоставить им еще 10 дней, и просьба была удовлетворена. К сожалению, агрессор использовал это время на черное дело.

На примере Кяльбаджара можно увидеть, насколько благородно повел себя Баку, дав возможность незаконным заселенцам района убраться восвояси и забрать свое имущество. Никто не преследовал уходящих, не стрелял им в спину, как это делали армяне в отношении азербайджанцев во время первой войны. Правда, армяне остались верны себе и, уходя, начали массовый грабеж и постарались оставить за собой пепелище. Но таким образом они только лишний раз подтвердили тот имидж, который сформировали на протяжении прошлой войны и 30 лет оккупации. Теперь то же самое они пытаются сделать в Лачине.

Покидая родные очаги в Карабахе, азербайджанцы оставили свои дома в целости и сохранности. Но когда район покидают армяне, они сжигают поля, рубят деревья, занимаются мародерством, грабежами, разрушают эти дома. Все это говорит лишь о том, что они не являются истинными хозяевами, ибо духовно не привязаны к этой земле. Иначе таких случаев бы не было.

Пусть армяне не думают, что останутся безнаказанными. Ущерб, нанесенный нашим землям в течение 30 лет, в том числе связанный с уничтожением домов, экологическим террором, а также нанесенный гражданским объектам в результате обстрелов, будет оценен, и Армения должна будет ответить за все это. Армяне должны ответить за это в рамках международного права, выплатить компенсацию, и они ее выплатят.