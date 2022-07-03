Армяне есть, вариантов нет: Азербайджан диктует повестку дня

Автор: Акпер Гасанов

Скоро будет уже два года с момента подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном акта о капитуляциии, который официально называется трехсторонним заявлением о прекращении 44-дневной войны. Там все четко, черным по белому прописано. Но с достойным лучшего применения усердием в Армении ведутся дискуссии на тему путей игнорирования того, под чем свою подпись поставил премьер-министр.

Напоминаю пункт 6 данного трехстороннего заявления. Согласно ему, Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район. То есть, ни о какой добровольной сдаче Лачина и речи не велось. Это был вынужденный шаг руководства Армении, стремившегося спасти от полного разгрома остатки своей армии.

Идем далее. Согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября Армения взяла на себя обязательство освободить центр Лачинского района, по которому проходит коридор соединяющий Армению с Карабахом, после строительства новой дороги в обход Лачина. Официальный Баку открыто, не таясь вел строительство этой самой альтернативной дороги. Его осуществляет Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. Агентство сообщает, что работы скоро будут завершены: в настоящее время идет асфальтирование дороги.

То есть, процесс велся, ведется открыто и он уже вышел на финишную прямую. Армянская сторона была в курсе происходящего. Более того, официальный Ереван не возражает против этого строительства. По завершении строительства альтернативной Лачинскому коридору дороги, территории, расположенные за пределами территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, отойдут Азербайджану. Об этом заявил на состоявшейся в конце июня онлайн пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также добавил, что и села Забух и Сус перейдут под контроль Азербайджана в соответствии с Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. По словам Пашиняна, в настоящее время в Лачине никто не живет, а армянские семьи, проживающие в Забухе, будут обеспечены жильем. Казалось бы, за чем же тогда дело?! А тут все просто и даже как-то до примитивного предсказуемо. В Армении нашлись несогласные с неизбежным и официально согласованным.

В частности, некий Геворг Чаушян, называющий себя "главой сельской общины" в Забухе, заявил армянским СМИ, что они не собираются исполнять решение Пашиняна. По словам "сельского старосты", жители села не собираются покидать свои дома и уезжать из Забуха из-за неправильной, по их словам, внешней политики Никола Пашиняна. "Глава села" подчеркнул, что сдаваться они не собираются, "в случае необходимости прибегнут к самообороне".

Забавно все это слышать. Потому, что мы уже были свидетелями того, как многие из армян, незаконно поселившихся на территориях Азербайджана, до 44-войны, в ходе нее и даже по ее окончании изображали из себя "героев" и заявляли о том, что никуда уезжать не будут, даже после того, как Пашинян подписал трехстороннее заявление. В итоге, через некоторое время, они же давали интервью в Ереване, куда перебрались, прихватив с собой унитазы.

Так что, мнения этих "глав сел" никому, кроме них самих, не интересны. Не интересны и стенания армянских СМИ, которые пишут катастрофически глупые тексты. Например о том, что "за эти 28 лет родилось и выросло поколение армян, которые не знали, что такое блокада "арцаха", что такое жизнь в страхе, жизнь без будущего". То есть, перед нами примеры возмущений оккупантов по поводу того, что азербайджанские земли были освобождены и восторжествовала справедливость.

А еще, они шлют проклятия в адрес Пашиняна и пытаются доказать, что Никол Воваевич лжет. Мол, в Лачине находятся не менее 50 семей. После чего звучит приговор. Мол, им "придется или бежать, или жить в условиях террора". Заметьте, это сугубо армянские галлюцинации. Азербайджан не раз предлагал этим армянам оставаться жить в Лачине, получив паспорта граждан нашей страны и забыв о претензиях на наши земли. Условия озвучены, но никто и никого уговаривать не намерен. Азербайджан просто действует, согласно своим национальным, государственным интересам. Как самое политически, экономически и в военном плане сильное государство региона.