Анекдотический муж-рогоносец и возбудившееся армянское "Пробуждение"

Автор: Акпер Гасанов

В первый день второго месяца нынешнего лета, армянская оппозиция, именуемая далее "реваншисты", решила показать своей стране и, если получится, всему миру, сколь сильно развит в их рядах индуцированный бред. Это такое понятие, когда есть больной, а люди, которые его окружают, считают его авторитетом. Они не больны, но индуцированы его фабулой бреда.

Вот директор цеха по производству шатающихся табуреток Гурген Ашотович говорит: "Утром на балконе я видел инопланетянина. Он посмотрел на меня, узнал во мне армянина, поговорил со мной на тему творчества Месропа Маштоца, сфотографировал и исчез". За столом сидят его подчиненные, которые работают с ним сорок лет, и думают: "Ара, есть же доказательства того, что НЛО прилетали? Есть. Есть доказательства того, что они они с людьми говорили? Да, об этом газеты писали. Могут инопланетяне знать армянский язык? Могут, ибо это внеземной язык. Стало быть, Гурген Ашотович говорит правду".

Проще говоря, они верят тому бреду, который слышат. Или делают вид, что верят. Тут не важны мотивы, тут важен итог. А каков бывает итог заболевания инициированным бредом, продемонстрировали члены национал-христианской партии "Пробуждение", которые решили уподобиться герою одного известного анекдота. Расскажу. Итак, приходит муж домой с работы раньше обычного и застает жену в постели с любовником. Вроде бы, надо возмущаться, бить морду любовнику жены. Но все происходит наоборот.

Любовник, этот обладатель атлетических пропорций, хватает мужа дамы, которой он наносит периодические визиты, за уши и тащит на кухню, очерчивает вокруг него мелом круг и говорит: "Попробуй хоть на шаг выйти за пределы круга, я тебе нос сломаю". После чего удаляется в спальню и предается сеансу любви с той, что украсила голову мужу ветвистыми рогами.

В процессе сеанса любовники раза три слышат смех на кухне. В итоге, после того, как любовник ушел восвояси, жена заглядывает на кухню. Там в кружке стоит ее муж. "Ты чего смеялся, пока мы в спальне были?", - спрашивает женщина. "А я аж три раза выходил за пределы кружка. Здорово я обдурил этого олуха!", - гордо восклицает муж-рогоносец. Так вот жизнь, как выясняется, сродни этому анекдоту.

Доказали это те самые члены армянской партии "Пробуждение". Ее лидер Ара Зограбян на своей странице в Facebook обнародовал видеоматериал, на котором видно, как посетившая Лачин труппа танцуют танец у церкви. После чего сообщается, что среди инициаторов визита лачинец, кандидат исторических наук, тюрколог Варужан Гегамян.

Последнее, по версии членов труппы, наверное призвано придать их выкрутасам больший вес. Хотя в реальности, мы видим яркий пример того самого индуцированного бреда. По сути, мы увидели, как Ара Зограбян убедил труппу членов своей партии в том, что "лично говорил с инопланетянами о творчестве Месропа Маштоца". То есть в то, что станцевав на азербайджанской земле танец и потом стремительно снявшись оттуда, можно продемонстрировать что-то среднее между пробуждением или возбуждением чего-то.

Как тут не напомнить о том, что премьер-министр РА Никол Пашинян в свое время тоже танцевал, правда в Шуше, на Джыдыр-Дюзю. Он еще и речи толкал, с его точки зрения, духоподъемные. Мол, "Карабах - это Армения и точка". Где в итоге пришлось ставить точку Николу Воваевичу? Правильно, под трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Проще говоря, под юридически оформленной капитуляцией Армении.

Собственно, партия "Пробуждение" и появилась через полгода после этого события. Но, получив по результатам выборов в армянский парламент поддержку лишь 0,36 % избирателей и не преодолев минимальный порог в 5 , делегировать в Национальное армянское собрание ни одного своего представителя партия не смогла. Так что, какое-то мелкое получилось пробуждение после возбуждения.

И вот сейчас, эти политические клоуны, выше именовавшиеся "реваншистами", решили напомнить о себе танцами в Лачине. Они, наверняка, в душе испытывали за свой "подвиг" гордость не меньшую, чем муж-рогоносец, трижды выходивший за очерченный ему на кухне любовником жены круг. Жду теперь от них новых "подвигом". Не удивлюсь, если эта труппа решит возбудить интерес к "Пробуждению" голышом пройдясь по улицам Еревана. На суть процессов, происходящих на освобожденных территориях Азербайджана все это никак не повлияет, но все снова увидят пример очередного армянского "героизма" и склонности верить в индуцированный бред.