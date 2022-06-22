Началось асфальтирование новой автодороги, проходящей в обход города Лачин

Началось асфальтирование новой автомобильной дороги, проходящей в обход города Лачин.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог (ГААДА), все автомобильные дороги на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов проектируются в обход крупных населенных пунктов, что важно с точки зрения комфорта проживающего в этих населенных пунктах населения, а также граждан, которые будут пользоваться этими дорогами.

Протяженность новой автомобильной дороги - 32 км. Сейчас вдоль дороги проводятся широкомасштабные строительные работы, ведется строительство земляного полотна и искусственных сооружений, дорога расширяется. На участке, где готово основание дороги, началась укладка бетонно-асфальтового покрытия.

На четырехпролетном мосту протяженностью 149,5 метров, шириной 13,5 метров, который строится на 22 км дороги, выполняются последние строительные работы.