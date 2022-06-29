Очередное провальное шоу Никола Пашиняна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Руководство Армении продолжает свои попытки обманывать собственный народ и мировое сообщество, пытаясь представить себя в "лучшем свете" как "непоколебимых" борцов за интересы армянского народа.

На этот раз эстафету от главы МИД Армении А. Мирзояна принял лично "революционный" премьер-министр Н. Пашинян, который созвал онлайн пресс- конференцию для армянских средств массовой информации, обещая "искренне" покаяться и рассказать всю "правду" о том, что происходит в Армении, об отношениях с Азербайджаном, а также с другими странами мира.

Учитывая то, что ещё совсем недавно Никол Воваевич был редактором малолитражной газеты и обладает довольно внушительным опытом общения с прессой на улицах Еревана, с которой вместе свергал коррумпированный режим С. Саркисяна в мае 2018 года, созываемая пресс-конференция обещала быть довольно представительной, но на этот раз Н. Пашинян, как ни странно, промахнулся.

Большинство независимых армянских средств массовой информации отказалось участвовать в ней, после того как узнало, что пресс-конференция пройдёт в онлайн-режиме и круг задаваемых вопросов будет ограничен определенными темами и ни в коем случае нельзя задавать "демократическому" лидеру страны неудобные вопросы, в особенности о реальной ситуации в стране, борьбе с коррупцией в близком окружении и т.д.

После этого "избалованные" подобным вниманием представители армянских массмедиа предпочли бойкотировать это шоу, отдав пальму первенства государственным средствам массовой информации и "карманной" прессе близкой к правительству.

Таким образом, сам в прошлом представитель второй древнейшей профессии в мире, а ныне глава правительства Армении Н. Пашинян, который постоянно "гордится" своей "демократической" ориентацией, чтобы понравиться Западу, остался без широкой аудитории и был вынужден довольствоваться вопросами, заранее подготовленными пресс-службой правительства и согласованными с ним.

Наверное, те, кто за рубежом с вожделением смотрят на главу правительства Армении как "апологета" западной демократии и "свободной" прессы в регионе, смогут после этого сделать правильные выводы о нем, и протереть глаза, очнувшись от летаргического сна.

Обещанное "грандиозное" шоу, из которого весь мир должен был узнать "правду" в версии Никола Пашиняна о том, что происходит в Армении и вокруг нее, оказалось проваленным ещё не начавшись. Главной целью объявленной онлайн пресс-конференции было то, что премьер-министр Армении в очередной раз решил, что пришло его время сделать "громкие" заявления и представить себя "единственным спасителем" армянского народа, тем более после сокрушительного поражения своих конкурентов из радикальной оппозиции, которые после почти 2-х месячного бесцельного шатания по улицам и площадям Еревана, фактически прекратили активную борьбу.

Основную часть своей пространной пресс-конференции Н. Пашинян посвятил армянскому видению мирного процесса, стараясь представить позицию Армении в "лучшем свете", заявив что все задержки и проволочки, которые мешают продвижению переговоров, делимитации и демаркации границы, открытию транспортных коридоров - результат "неконструктивной" позиции Азербайджана.

Судя по заявлениям Н. Пашиняна, он, к сожалению, ничему за последнее время не научился и вновь наступает на старые грабли, повторяя свои прежние высказывания, которые и послужили одной из причин Второй Карабахской войны, приведшие к разгрому Армении.

Выступив с необоснованными обвинениями в адрес азербайджанской стороны, глава армянского правительства в очередной раз пытался скинуть все с больной головы на здоровую, стараясь увильнуть от ответственности за то, что процесс мирного урегулирования практически не движется с места. Н. Пашинян попытался представить ситуацию так, что это Армения "выступает" с мирными инициативами, которые все время "отвергаются" Азербайджаном. Забывшись и войдя в раж, господин Н. Пашинян вновь повторил свои несостоятельные идеи о "статусе" для армянского населения Карабахского региона Азербайджана, зная о том, что даже возможное упоминание о статусе в ходе переговоров, являются красной линией для азербайджанской стороны, обрекая их на провал.

Касаясь открытия Зангезурского коридора и других транспортных маршрутов в регионе, Н. Пашинян представил дело так, что Азербайджан старается "держать" Армению в транспортной блокаде, как средство давления для достижения своих целей, умолчав о том, что в эту блокаду армянская сторона сама себя поставила, оккупировав азербайджанские территории в 1992-93 годах, а теперь хочет, чтобы Азербайджан и Турция разблокировали дороги в одностороннем порядке, ничего не предпринимая взамен.

Армянская сторона давно делает все, чтобы не дать возможность открытию Зангезурского коридора, в котором видит угрозу ложной национальной армянской идеи о "вечной борьбе с тюрками", стараясь не допустить создания сухопутного сообщения между Турцией и государствами Центральной Азии.

Несмотря на то, что армянская сторона взяла на себя обязательства по открытию Зангезурского транспортного коридора согласно подписанному 10 ноября 2020 трёхстороннему Заявлению, до сих пор ничего не сделала конкретного в этом направлении, в отличие от Азербайджана, который уже построил почти треть железной и автомобильной дорог в направлении границы.

Н. Пашинян,торгуясь словно торговка на базаре, пытался оправдать это тем, что мол для армянской стороны нужно получить некие юридические гарантии, а затем после этого можно начать строительство участка проходящего по армянской территории. При этом армянский премьер вновь категорически отверг коридорный статус будущего маршрута, настаивая на том, что в трёхстороннем Заявлении об этом не написано.

В то же самое время Н. Пашинян рассуждал о том, что в трёхстороннем Заявлении написано об открытии всех транспортных маршрутов в регионе и попытался вновь реанимировать свою старую идею об открытии вначале северо-восточного маршрута из Азербайджана в Армению, который имеет значительные ограничения по грузоподъёмности железнодорожных составов в силу рельефа местности, а также скорости движения.

В ходе интервью Н. Пашинян постоянно увиливал и трактовал пункты трёхсторонних Заявлений в пользу Армении, как будто один он является их толкователем, забывая о других странах-участницах договорённостей, мнение которых не принимает во внимание.

Прежде всего Азербайджан не намерен в случае отказа Армении от предоставления коридорного статуса для маршрута через Зангезур, сохранять аналогичный статус для маршрута через Лачин на основе международного права, которое требует, чтобы в этих вопросах обеспечивался принцип взаимности.

Судя по интервью Н. Пашиняна, армянская сторона находится в замешательстве от того, что объездная дорога через Лачин будет готова в ближайшее время и намерена под любым предлогом затянуть изменение данного маршрута.

Н. Пашинян несколько раз повторял, что в трёхстороннем Заявлении речь шла о переходном периоде в "три года" и явно не ожидал, что Азербайджан уже завершает строительство этой дороги. Армянская сторона не желает под любым предлогом освобождать от незаконных поселенцев оставшиеся населенные пункты Лачинского района, которые после изменения маршрута перейдут под контроль азербайджанских властей. Поэтому Н. Пашинян вдруг озаботился их судьбой и стал говорить, что для нового маршрута необходимо, чтобы была готова дорога и на армянской территории, к проектированию которой якобы только приступила армянская сторона (по прошествии почти 2-х лет), а далее коснувшись незаконных армянских поселенцев в Лачинском районе Азербайджана, вновь назвал азербайджанский город Лачин армянским названием "Бердзор" и перевёл стрелки вопросов их переселения на сепаратистские власти так называемого "арцаха".

То есть армянский премьер, который обвиняет Азербайджан в том, что он готовится и желает новой войны, своими словами и действиями провоцирует начало новых боевых действий, выступая с открыто реваншистскими провокационными заявлениями. Не желая мириться с тем, что мирный переговорный процесс должен наконец перейти из имитационного состояния в конструктивное русло, Н. Пашинян постарался представить позицию армянской стороны, как "миролюбивую и умеренную", при этом настаивая на том, что Азербайджан старается "надавить" на Армению, принудив выполнять свои требования. Однако глава армянского правительства так и не ответил конкретно на 5 базисных принципов мирного урегулирования, предложенных азербайджанской стороной, ограничиваясь толкованием 6 армянских комментариев по этим вопросам, которые трудно назвать контрпредложениями в силу своей утопичности.

Вот почему планируемая в Брюсселе встреча высокопоставленных представителей Азербайджана и Армении при посредничестве ЕС не состоялась, так как армянская сторона продолжает саботировать четкий и конкретный ответ на азербайджанские предложения, имитируя заинтересованность, но выдвигая заведомо неприемлемые предусловия.

Кроме того, на представителей ЕС в последнее время оказывается довольно сильное давление со стороны армянской диаспоры за рубежом и часто им приходится (исходя из внутриполитических интересов стран, которые они представляют) идти ей на уступки, отказываясь от ранее сделанных объективных заявлений и комментариев по ряду вопросов урегулирования, что негативно сказывается на их посредническом имидже.

В этих условиях азербайджанская сторона считает, что проведение данной встречи в настоящее время нецелесообразно до тех пор, пока Армения не даст ясный и четкий ответ на азербайджанские мирные инициативы.

Стараясь поддержать свой прозападный "имидж", Никол Воваевич в очередной раз повторил, что армянская сторона желает проводить переговоры только при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которых он считает "единственным" форматом решения конфликта, хотя они так ничего путного не сделали для решения на протяжении почти 25 лет.

Взяв под сомнение слова главы МИД России С. Лаврова о том, что "Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию прекратила свою деятельность", глава армянского правительства стал ябедничать и обвинять российского министра в том, что тот отходит от генеральной линии российско-армянских отношений, закреплённых в совместном Заявлении, подписанном по итогам его визита в Москву в апреле 2022 года.

Решив в одночасье стать "посредником" между Россией и западными странами, Н. Пашинян рассуждал о том, что возможное сотрудничество сопредседателей мол может положительно сказаться на отношениях между Москвой и Западом, которые находятся в состоянии холодной войны из-за событий вокруг Украины.

Ответ российской стороны не заставил себя долго ждать. Как сообщил 28 июня 2022 года Госдеп США, сопредседатель от России отказался от предложения совместно с другими сопредседателями обсуждать ситуацию в регионе, несмотря на поступившее приглашение.

Думается после этого все мечты и иллюзии господина Н. Пашиняна развеятся навсегда и все попытки армянской стороны вновь завести переговорный процесс в тупик и заморозить ситуацию в надежде на будущий реванш, окажутся окончательно похоронены. Ведь ни для кого не секрет, что являясь союзником России и членом ОДКБ, Армения обязана согласовать вопросы проблем региональной и международной безопасности, а не открыто выступать против позиции главного своего союзника.

Н. Пашинян использовал прошедшую пресс-конференцию, чтобы снять с себя ответственность за поражение во Второй Карабахской войне, взвалив все промахи и ошибки на своих предшественников - ныне ярых оппонентов, а также на "небывалое" количество предателей в рядах армянских вооружённых сил, которые по его мнению, все сделали для поражения Армении.

Обвинив бывших руководителей Армении в том, что они закупали устаревшее вооружение и ничего не делали для обороны страны, Н. Пашинян вновь "стыдливо" умолчал о своей "скромной" роли в провоцировании прошедшей войны, ведь сделанные им "громкие" заявления о принадлежности Карабаха Армении положили конец всем переговорам, которые безуспешно вели все эти долгие годы сопредседатели Минской группы ОБСЕ, сюсюкаясь с армянской стороной.

Приняв позу "римского патриция", Никол Воваевич постарался сделать "непреклонный" вид и объявить армянскому народу, что "некоторые страны требуют от Армении снизить планку требований по будущему статусу", на что он не идёт, в отличии от бывших руководителей страны, которые давно на это согласились в ходе переговоров и оговорился... признав, что все решения международного сообщества по конфликту, включая 4 резолюции СБ ООН и Лиссабонского Саммита ОБСЕ 1996 года, признают принадлежность Карабахского региона Азербайджану и его территориальную целостность, не смотря на все ухищрения армянской стороны.

Ну и как всегда, Н. Пашинян не смог не поплакаться о судьбе захваченных армянских диверсантов, задержанных с оружием в руках через две недели после подписания трёхстороннего Заявления 10 ноября 2020 года в глубоком тылу азербайджанской армии и осуждённых судами за проведённые диверсии.

Стараясь скинуть с себя ответственность за то, что как военнослужащие армянской армии оказались на азербайджанской территории, да ещё после вступления в силу режима прекращения огня, армянский премьер обвинил во всем, как всегда, азербайджанскую армию, которая их обезвредила, а должна была "встретить" хлебом и солью, а также российских миротворцев, которые "допустили", чтобы союзников захватили во время проведения диверсии, а должны были защищать до последнего.

И вообще, то что они все ещё в Азербайджане - это "нарушение" трёхсторонних Заявлений, а Армения совсем при этом не причём, все вокруг виноваты кроме армянского руководства.

Удивительная логика главы армянского правительства, который на чужом горбу хочет "въехать в рай" сам ничего не делая. А может быть вначале господин Н. Пашинян выполнит свои обещания: выведет остатки армянских вооружённых сил с азербайджанской территории, вернёт захваченные азербайджанские эксклавы, отдаст настоящие карты установленных минных полей на бывших оккупированных территориях, на которых ежедневно подрываются мирные люди и ещё многое другое.

Раздувая гуманитарный аспект подписанных Заявлений и устраивая вселенский плач по якобы уничтожаемым "армянским культурным памятникам", которые были установлены незаконно на бывших оккупированных азербайджанских территориях, Н. Пашинян старается отвлечь внимание мирового сообщества от проблемы уничтоженных и разоренных в ходе оккупации почти 300 азербайджанских населенных пунктов, где с лица земли были стёрты и осквернены почти все здания и сооружения, напоминающие о пребывании там почти 1 миллиона азербайджанцев.

Подводя итог очередного дешевого шоу, устроенного главой армянского правительства, чтобы обмануть армянский народ и мировое сообщество, можно констатировать, что он ничему не научился и ничего не понял за последнее время, продолжая гнуть свою линию на присвоение азербайджанских территорий.

Н. Пашинян, обвиняя Азербайджан в намерении начать новую войну, продолжает провоцировать своими старыми методами эскалацию напряженности в регионе вместо того, чтобы предпринять конкретные шаги по налаживанию диалога и сотрудничества.

Армянская сторона делает вид, что не видит мирных намерений Азербайджана, который в одиночку предпринимает гигантские шаги по восстановлению освобождённых территорий, скорейшему возвращению беженцев, открытию новых транспортных коридоров и достижению мирного соглашения.

Премьер Н. Пашинян продолжает играть свои опасные игры с огнём, надеясь потом спрятаться за чужую спину, развязав новый региональный конфликт.

Президент Ильхам Алиев неоднократно предупреждал подобных поджигателей войны, что терпение азербайджанской стороны не безгранично и ответ не заставит себя долго ждать. Если армянский лидер намерен вновь испытать позор поражения, то в случае продолжения такой "воинствующей" риторики ему в очередной раз не поздоровится. Пока у него ещё осталось совсем немного времени, чтобы одуматься и понять, что мир для армянского народа лучше новой войны, итоги которой вполне предсказуемы.