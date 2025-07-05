Пашинян заявил о необходимости новой Конституции для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армении необходима новая Конституция, которая будет вынесена на рефрендум.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на торжественном мероприятии по случаю 30-летия принятия Конституции.

"Армении нужна новая Конституция, которая должна иметь конкретную цель, отражающую реальность, в которой существует страна сегодня. А реальность такова, что в отличие от прошлых тысячелетий, сейчас граждане считают родину и государство единым", - сказал Пашинян.