Азербайджан и Бельгия обсудили сферу разминирования

Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бельгия в Азербайджане Жюльеном де Фрепоном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

В ходе встречи посол был проинформирован о ходе гуманитарного разминирования, осуществляемого в Карабахе и Восточном Зангезуре.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях будущего сотрудничества между двумя странами в области борьбы с минной опасностью, организации программ обучения и обмена опытом по работе с собаками-саперами, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.