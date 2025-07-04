https://news.day.az/society/1765550.html Азербайджан и Бельгия обсудили сферу разминирования - ФОТО Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бельгия в Азербайджане Жюльеном де Фрепоном. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.
Азербайджан и Бельгия обсудили сферу разминирования - ФОТО
Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бельгия в Азербайджане Жюльеном де Фрепоном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.
В ходе встречи посол был проинформирован о ходе гуманитарного разминирования, осуществляемого в Карабахе и Восточном Зангезуре.
На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях будущего сотрудничества между двумя странами в области борьбы с минной опасностью, организации программ обучения и обмена опытом по работе с собаками-саперами, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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