История мировой легенды футбола Златана Ибрагимовича в Баку

На протяжении месяца бакинские зрители знакомились с миром северного кинематографа - тонкого, эмоционального и глубокого. В Азербайджане с успехом прошли Дни шведского кино, организованные Союзом кинематографистов Азербайджана при поддержке посольства Швеции в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект стал подлинным праздником для киноманов, представив подборку лучших современных фильмов Швеции - от биографических драм до научной фантастики, от историй о силе духа до фильмов о поиске себя.

Завершающим аккордом стал показ в кинотеатре Azərbaycan CineMastercard картины "Я - Златан" - вдохновляющей истории о детстве, трудностях и триумфе легендарного футболиста Златана Ибрагимовича. Фильм стал символом силы воли, мечты и веры в себя. Показ сопровождался фотосессией, автором которой стал Руфат Бендалыев.

В рамках Дней шведского кино были представлены фильмы - "Шведская торпеда" Фриды Кемпф, "Хаммаршёльд" Пера Флюна и "UFO Швеция" Виктора Данелла.

Проект стал ещё одним ярким примером успешного культурного сотрудничества между Азербайджаном и Швецией, объединив искусство, эмоции и зрителей в одном пространстве вдохновения.