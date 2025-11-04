В Азербайджане усовершенствовано законодательство в сфере борьбы с домашним насилием

В Азербайджане внесены существенные изменения, направленные на совершенствование законодательства в сфере борьбы с домашним насилием.

Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на пресс-конференции "Вопросы семьи, женщин и детей в законодательстве Азербайджана" в Баку.

По словам Бахар Мурадовой, сфера действия Закона Азербайджанской Республики "О предотвращении бытового насилия" была расширена.

Жертвам бытового насилия теперь предоставляется бесплатная юридическая помощь за счет государства. Краткосрочный охранный ордер выдается на срок от 30 до 60 дней, а долгосрочный - от 60 до 180 дней.

Председатель комитета подчеркнула, что за неоднократное нарушение требований законодательства о предотвращении бытового насилия предусмотрены санкции.

"Создан новый межведомственный механизм контроля и координации на центральном и местном уровнях для жертв домашнего насилия", - добавила Б. Мурадова.