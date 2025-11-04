https://news.day.az/world/1793115.html Когда Черногория может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз? Проект вступления Черногории в Европейский союз (ЕС) может быть представлен в ближайшее время. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По ее словам, Черногория готова завершить переговоры к концу 2026 года.
Когда Черногория может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз?
Проект вступления Черногории в Европейский союз (ЕС) может быть представлен в ближайшее время.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее словам, Черногория готова завершить переговоры к концу 2026 года.
Кроме того, Кос добавила, что Албания готова завершить переговоры о вступлении в Евросоюз в конце 2027 года.
До этого Кос сообщила, что в 2028 году к ЕС может присоединиться Черногория.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре