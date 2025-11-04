Когда Черногория может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз?

Проект вступления Черногории в Европейский союз (ЕС) может быть представлен в ближайшее время.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, Черногория готова завершить переговоры к концу 2026 года.

Кроме того, Кос добавила, что Албания готова завершить переговоры о вступлении в Евросоюз в конце 2027 года.

До этого Кос сообщила, что в 2028 году к ЕС может присоединиться Черногория.