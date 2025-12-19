https://news.day.az/politics/1803773.html Мир стал реальностью - Пашинян о прибытии бензина из Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook пост о прибытии состава с 22 цистернами азербайджанского бензина. Как передает Day.Az, Пашинян поделился кадрами прибытия поезда и написал: "Мир стал реальностью". Ранее мы сообщали, что грузовой состав с азербайджанским бензином прибыл в Армению.
Напомним, что 18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR отправила в Армению первую партию нефти местного производства.
