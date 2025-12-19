Мир стал реальностью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook пост о прибытии состава с 22 цистернами азербайджанского бензина. 

Как передает Day.Az, Пашинян поделился кадрами прибытия поезда и написал: "Мир стал реальностью".

Ранее мы сообщали, что грузовой состав с азербайджанским бензином прибыл в Армению.

Напомним, что 18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR отправила в Армению первую партию нефти местного производства.