Грузовой состав с азербайджанским бензином прибыл в Армению

Грузовой состав - 22 вагона с 1300 тоннами азербайджанского бензина марки "А95" - прибыл в Армению по железной дороге по маршруту Азербайджан-Грузия-Армения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал министр экономики Армении Геворк Папоян на своей странице в Facebook.

"Это не только первая торгово-экономическая сделка между Арменией и Азербайджаном после установления мира (Вашингтонские договоренности от 8 августа - ред.), но и первая подобная сделка между двумя государствами со времени обретения ими независимости в целом", - отметил Папоян.

Напомним, что 18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR отправила в Армению первую партию нефти местного производства.