Увеличится число поездов по маршруту Баку-Агстафа-Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с целью удовлетворения возросшего пассажирского спроса назначило дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 26, 27, 28 и 29 декабря. Как сообщает Day.Az в со ссылкой на АЖД, одновременно пассажиры могут воспользоваться и ежедневными рейсами по маршруту Баку-Газах-Баку.
Отмечается, что билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY, а также через мобильное приложение "ADY Mobile".
