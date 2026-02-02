Великобритания расширила санкции против Ирана на 11 позиций, распространив ограничения на представителей силовых и судебных органов. Об этом свидетельствует обновленный черный список на сайте британского правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, рестрикции были введены в отношении сил правопорядка Ирана, министра внутренних дел Эскандара Момени и главы полиции провинции Лурестан Мохаммада Резы Хашемифара. Кроме того, под ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения, подпали глава полиции города Нур Ахмед Амини, судьи города Решт Ахмад Дарвиш Гофтар и Мехди Расахи, высокопоставленный сотрудник Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Замани. В Лондоне утверждают, что лица, внесенные в санкционный список, причастны к нарушению прав человека в Иране.

Ранее сообщалось, что стала известна дата проведения американо-иранских ядерных переговоров.