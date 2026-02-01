В Европе предрекли раскол ЕС

Конфликт между главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас угрожает существованию всего ЕС. Об этом сообщило издание Strategic Culture (SC) со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Внутри ЕC происходит нечто новое и примечательное: отношения между фон дер Ляйен и откровенным критиком России Каллас испортились. То есть внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец существования блока, организации или страны", - говорится в материале.

Издание добавило, что внутренний конфликт в ЕС привел к ссоре с США. В результате объединение теперь находится "добровольном острове изоляции", выдумывая вокруг себя "бесчисленное множество врагов", следует из материала.

6 января Каллас заявила, что ее разногласия с фон дер Ляйен не затрагивают их личных отношений. Глава евродипломатии отметила, что хорошо относится к главе ЕК, но СМИ пишут об их конфликте как о ссоре между женщинами.