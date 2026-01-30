В Азербайджане уничтожены наркотики на десятки миллионов

30 января по инициативе постоянно действующей Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств и при участии членов Комиссии, по 25 уголовным делам были сожжены и уничтожены в общей сложности 858 кг 631,899 грамма наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Государственной комиссии.

В общей сложности уничтоженные наркотические средства различных видов включали 453 кг 924,517 г героина, 394 кг 224,36 г марихуаны, 2 кг 245,25 г опия, 5 кг 224,72 г гашиша, 3 кг 002,052 г (других наркотических средств), 22 139 таблеток и 1 056 ампул психотропных веществ, а также 4 745 таблеток и 240 упаковок сильнодействующих веществ.

Стоимость уничтоженных наркотических средств составила 52 миллиона манатов.