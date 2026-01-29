Сколько метров зеркальных листов будет производиться в Азербайджане в год?

На территории Сумгайытского промышленного парка построен завод по производству зеркальных листов на площади 1 гектар. Здесь постоянной работой будут обеспечены 30 человек. На заводе будет производиться 900 тысяч квадратных метров зеркальных листов в год. Оборудование установлено с использованием китайских технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил журналистам заместитель директора ООО Azermirror Эльданиз Аллахвердиев во время пресс-тура по заводу по производству зеркальных листов.

Э.Аллахвердиев отметил, что до строительства завода зеркала импортировались в Азербайджан из России, Китая, Турции и Ирана.

"После строительства завода, помимо удовлетворения внутреннего спроса, планируется экспорт продукции. Уже есть предложения и соглашения со многими зарубежными странами. Экспорт планируется в ближайшее время. Инвестиционная стоимость проекта составляет 6,13 миллиона манатов. Государство предоставило льготы до 600 тысяч манатов на импортируемую продукцию. В будущем, в связи с ростом спроса, предприятие перейдет на двухсменный режим работы. Ожидается создание 30 дополнительных рабочих мест", - сказал он.

Отметим, что 27 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству зеркальных листов ООО Azermirror в Сумгайытском промышленном парке.