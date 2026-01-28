Разрешат ли такси ездить по автобусным полосам в Баку?

В настоящее время разрешение на использование такси специальных полос движения в Баку считается нецелесообразным.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов, отвечая на вопросы в ходе круглого стола, посвященного реализации в 2025 году Государственной программы "По совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы".

Он отметил, что в столице насчитывается более 25 тысяч такси:

"Попадание такого количества транспортных средств на специальные полосы может ослабить их основную функцию. После въезда на полосу такси будут останавливаться по ходу движения для посадки и высадки пассажиров".

Представитель ведомства добавил, что это противоречит принципу беспрепятственного движения по специальным полосам и может снизить их эффективность.

Замминистра подчеркнул, что на данном этапе основной целью является обеспечение быстрого и непрерывного движения общественного транспорта по существующим полосам, поэтому вопрос допуска такси к этим полосам в настоящее время не рассматривается.

По его словам, в городе уже определены специальные точки для посадки и высадки пассажиров, и этот процесс поэтапно расширяется.

"Места остановок заранее спланированы. В необходимых районах создаются дополнительные пункты. Водителям не следует стремиться высаживать пассажиров прямо у здания или по конкретному адресу", - отметил он.

Замминистра также подчеркнул, что в некоторых случаях целесообразнее пройти короткое расстояние пешком:

"Главное - соблюдать правила. Останавливаться следует там, где это разрешено. Это обеспечивает как безопасность, так и бесперебойное движение городского транспорта".