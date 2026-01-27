Вертикальный газовый коридор получает стратегическую поддержку США

Автор: Акбар Новруз

Коридоры важнее контрактов. Возможно, для Молдовы энергетическая безопасность долгое время была скорее уязвимостью, чем политическим выбором. Будучи страной без выхода к морю, политически уязвимой и исторически зависимой от российского газа, Молдова сейчас позиционирует себя не как заложник, а как транзитный узел.

Молдова и США продвигают планы по укреплению Вертикального газового коридора - стратегического маршрута транспортировки газа, предназначенного для подачи азербайджанского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из США на север через Восточную Европу. Проект получает новый импульс на фоне более тесного согласования позиций Кишинева и Вашингтона в вопросах диверсификации энергоснабжения и геополитической устойчивости.

Изначально коридор связывал Грецию, Болгарию, Румынию и Венгрию. В 2024 году его расширили до Молдовы и Украины, превратив региональную сеть трубопроводов в потенциальную "жизненную линию" для стран, ранее зависимых от российского газа. Коридор строится на базе Транc-Балканского газопровода, позволяя направлять потоки из греческих СПГ-терминалов, таких как Ревиттус и Александруполис, на север в Центральную и Восточную Европу.

Министр энергетики Молдовы Дорин Юнгхие и министр энергетики США Крис Райт обсудили ускорение развития коридора, подчеркнув совместный интерес в снижении исторического влияния Москвы на европейские газовые рынки. Такое сотрудничество отражает более широкую политику США, рассматривающую Юго-Восточную Европу как ключевую площадку для обеспечения энергетической безопасности и диверсификации, используя как азербайджанский газопроводный газ, так и СПГ с мировых рынков.

Вертикальный газовый коридор выделяется не только географическим охватом, но и стратегической амбициозностью. Он призван объединить существующую и строящуюся инфраструктуру: от маршрутов TANAP и Транс-Адриатического газопровода (TAP), поставляющих азербайджанский газ в Грецию, через Греция-Болгария (IGB) и далее через Болгарию, Румынию и Молдову в Украину и дальше.

Молдова отозвала лицензию на поставку газа у Moldovagaz, контрольный пакет акций которой принадлежит Газпрому, и с 1 сентября передала все функции поставок государственной компании Energocom. По словам министра энергетики Молдовы Дорина Юнгхие, Energocom имеет четкую стратегию, ориентированную на диверсификацию источников. "Мы были бы рады видеть азербайджанские компании среди поставщиков. Однако рекомендуем внимательно следить за тендерными процедурами, организованными Energocom, подавать заявки или начинать прямые переговоры", - заявил министр.

Последние события подчеркивают переход проекта от концепции к реализации. Операторы газотранспортных систем Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины совместно предложили новые маршруты пропускной способности - "Маршрут 2" и "Маршрут 3" - для утверждения регуляторами, с целью расширения трансграничной транспортировки газа из греческих СПГ-терминалов и азербайджанских источников через коридор в Украину. Такое сотрудничество в инфраструктуре является прагматичной реакцией на сокращение транзита российского газа и цели ЕС по диверсификации поставок по мере истечения контрактов с Россией.

Сама Молдова действует активно. Национальное агентство по регулированию энергетики утвердило новые маршруты транспортировки газа, которые планируется использовать в зимние месяцы, укрепляя связи с соседними системами и повышая региональную энергетическую безопасность. С учетом более суровых зим и растущей конкуренции на взаимосвязанных рынках коридор обеспечивает и безопасность, и гибкость, позволяя поставлять газ из нескольких источников, включая СПГ, а также традиционные трубопроводы.

Для Молдовы интеграция в Вертикальный газовый коридор носит трансформационный характер. Исторически зависимая от российского газа, страна с тех пор диверсифицировала поставки и модернизировала инфраструктуру, обеспечив более 90% собственных потребностей в газе на зимний сезон 2025/2026. Участие в коридоре дает Кишиневу прямой доступ к азербайджанскому газу и регазифицированному СПГ из греческих терминалов, снижая уязвимость и прочно интегрируя страну в европейский энергетический рынок.

Коридор имеет и более широкие геополитические последствия. США поддерживают Грецию как ворота для поставок СПГ в Европу, стимулируя инвестиции и создавая хаб для диверсифицированных потоков, обходящих Россию. Дипломаты и чиновники США выразили явный стратегический интерес к развитию этих связей, подчеркивая, что позиция Греции как пункта приема и транзита СПГ укрепляет региональную энергетическую независимость.

Для ЕС коридор также дает возможность выровнять энергетические рынки на Балканах и в Восточной Европе. Расширение пропускной способности, потенциально до 10 млрд кубометров в год на будущих этапах, соединит точки поставок СПГ в Греции с транзитными сетями в Молдове, Украине и даже Словакии, укрепляя цели ЕС по трансграничной энергетической связности и конкуренции.

Однако проект сталкивается с препятствиями. Ранее попытки транспортировки газа по коридору на север имели смешанные результаты: в некоторых сезонах покупатели отказывались импортировать газ по определенным маршрутам, когда альтернативы были дешевле или удобнее. Преодоление такой рыночной инерции требует не только инфраструктуры, но и рыночных механизмов, согласования регулирования и конкурентных цен - условия, которые страны-участницы и их партнеры сейчас активно формируют.

К концу 2026 года ожидается ввод ключевых инфраструктурных объектов в Болгарии и за ее пределами, что повысит пропускную способность и обеспечит более эффективное использование коридора. Участие США, как политического партнера и поставщика СПГ, добавляет геополитический аспект, выходящий за рамки региональных вопросов: оно превращает роль Молдовы в коридоре в элемент трансатлантической стратегии по энергетической безопасности и диверсификации.