Азербайджан и Израиль выстроили прочную основу политического доверия

Азербайджан и Израиль располагают прочной основой политического доверия.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе бизнес-форума Азербайджан-Израиль в Баку.

"Азербайджан и Израиль располагают прочной основой политического доверия и конструктивного диалога, сформированной благодаря многолетнему взаимодействию на политическом и институциональном уровнях. Следует подчеркнуть, что контакты на высоком уровне играют ключевую роль в укреплении двусторонних отношений. В частности, можно отметить встречу президентов двух стран, состоявшуюся на прошлой неделе на полях Всемирного экономического форума в Давосе, в ходе которой стороны рассмотрели поступательное развитие азербайджано-израильских отношений по широкому кругу направлений и обозначили перспективные возможности для дальнейшего расширения сотрудничества",- сказал он.

По его словам, углубление экономического взаимодействия с Израилем остаётся стратегическим приоритетом для Азербайджана и осуществляется на основе практичного и ориентированного на результат подхода в сферах, представляющих взаимный интерес.

М.Джаббаров отметил, что параллельно продолжается укрепление двусторонней договорно-правовой базы.