На WUF13 зарегистрировались 15 тысяч участников из 169 стран

В рамках 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13) впервые будет организован Саммит лидеров.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев на брифинге, посвящённом Тринадцатой сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13).

По его словам, в рамках мероприятия пройдут 40 основных сессий, сотни партнёрских мероприятий и масштабная выставка "Urban Expo".

Анар Гулиев добавил, что на форум уже зарегистрировались около 15 тысяч участников из 169 стран, и Баку станет важной платформой для глобального диалога по вопросам градостроительства.