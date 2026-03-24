Renault заменит рабочих безголовыми роботами на своих заводах

Безголовые роботы заменят людей на заводах Renault к 2027 году. Разработанный совместно с французским стартапом Wandercraft робот Calvin-40 создан всего за 40 дней и не имеет головы, сообщает портал Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В отличие от робота Tesla Optimus или разработок, которые тестируют Hyundai, Mercedes-Benz и BMW, Calvin-40 не пытается мимикрировать под человека. Его задача - выполнять простые, но физически тяжелые и повторяющиеся операции, такие как подъем и переноска грузов.

"Честно говоря, меня не интересуют человекоподобные роботы, - заявил Тьерри Шарве, глава производства и качества Renault. - Мне нужны эффективные и недорогие автоматизированные устройства, даже если они выглядят как люди".

Робот оснащен крупными круглыми захватами, а не подвижными пальцами. Первоочередная задача Calvin-40 - избавить сотрудников от утомительных и тяжелых операций, таких как подъем шин или перенос панелей в кузовном цехе.

Renault планирует развернуть 350 человекоподобных роботов на своих предприятиях к 2027 году. Компания уже добилась успеха в оптимизации производства: время сборки электрических моделей Renault 5 и Twingo удалось сократить до 10 часов. С внедрением Calvin-40 и других нововведений Renault рассчитывает сократить трудозатраты на один автомобиль на 30%.