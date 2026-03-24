ДТП в Агстафе,

В Агстафе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на участке трассы Баку-Газах, проходящем через район.

Столкнулись микроавтобус "Mercedes Vita" и легковой автомобиль "VAZ-2106". В результате ДТП несколько человек получили травмы и были госпитализированы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Проводится расследование.