В Иране нашли замену убитому Али Лариджани

Новым секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана назначен Мохаммад Багер Зольгадр. Об этом сообщил глава администрации президента по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Табатабаи уточнил, что кандидатуру Зольгадра одобрил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Указом президента страны Масуда Пезешкиана он был назначен на пост секретаря Высшего совета национальной безопасности.

Зольгадр занял место убитого Али Лариджани. О его смерти сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац 17 марта. Спустя сутки иранские власти подтвердили эту информацию.